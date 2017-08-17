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    Нападение ИГ на полицейский блокпост в Ираке, 7 погибших

    В результате перестрелки между силами безопасности и террористами ранения получили девять человек

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Террористы-смертники ИГ атаковали полицейский блокпост в городе Байджи иракской провинции Салахаддин.

    Как передает Report, об этом сoобщил "Анадолу".

    В результате перестрелки между силами безопасности и террористами погибли семь и ранения получили девять человек, сообщил лейтенант иракской армии Ясир ат-Темими.

    Как сообщают источники в силах безопасности Ирака, на место выслано подкрепление, власти просят местных жителей не покидать свои дома.

    Город Байджи, расположенный в 280 километрах от Багдада, был освобожден от террористов ИГ в 2015 году. Здесь действует самый крупный в Ираке нефтеперерабатывающий завод.

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