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    Нападавшим c ножом в Лондоне оказался гражданин Норвегии сомалийского происхождения

    Наиболее вероятной причиной нападения полиция считает его психическое состояние

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Нападавший с ножом на прохожих в центре Лондона был гражданином Норвегии сомалийского происхождения. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в Скотленд-ярде. 

    Полиция задержала нападавшего, которым оказался 19-летний норвежец сомалийского происхождения. Он был доставлен в больницу, а позже переведен в полицейский участок.

    Наиболее вероятной причиной нападения полиция считает его психическое состояние.

    Среди пяти раненых - граждане Великобритании, США, Австралии и Израиля.

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