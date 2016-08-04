Нападавшим c ножом в Лондоне оказался гражданин Норвегии сомалийского происхождения

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Нападавший с ножом на прохожих в центре Лондона был гражданином Норвегии сомалийского происхождения.
Как сообщает Report, об этом заявили в Скотленд-ярде.
Полиция задержала нападавшего, которым оказался 19-летний норвежец сомалийского происхождения. Он был доставлен в больницу, а позже переведен в полицейский участок.
Наиболее вероятной причиной нападения полиция считает его психическое состояние.
Среди пяти раненых - граждане Великобритании, США, Австралии и Израиля.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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