Нападавшим c ножом в Лондоне оказался гражданин Норвегии сомалийского происхождения

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Нападавший с ножом на прохожих в центре Лондона был гражданином Норвегии сомалийского происхождения.

Как сообщает Report, об этом заявили в Скотленд-ярде.

Полиция задержала нападавшего, которым оказался 19-летний норвежец сомалийского происхождения. Он был доставлен в больницу, а позже переведен в полицейский участок.

Наиболее вероятной причиной нападения полиция считает его психическое состояние.

Среди пяти раненых - граждане Великобритании, США, Австралии и Израиля.