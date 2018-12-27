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    Пять монахов получили ранения в результате нападения неизвестных на церковь в Вене

    Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщили в четверг в полиции Вены, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, нападавшие ограбили прихожан церкви и сбежали с места преступления. В настоящее время в городе объявлен план "Перехват".

    Полиция сообщила, что при нападении пострадали пять монахов.

    "Пятеро пострадавших - это монахи. Один из пострадавших получил тяжелое ранение", - отметили в полиции.

    При этом, в полиции исключили версию теракта

    "Точная причина произошедшего пока неизвестна. Возможный террористический мотив в любом случае исключен", - заявили в полиции.

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