Пять монахов получили ранения в результате нападения неизвестных на церковь в Вене

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщили в четверг в полиции Вены, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным правоохранительных органов, нападавшие ограбили прихожан церкви и сбежали с места преступления. В настоящее время в городе объявлен план "Перехват".

Полиция сообщила, что при нападении пострадали пять монахов.

"Пятеро пострадавших - это монахи. Один из пострадавших получил тяжелое ранение", - отметили в полиции.

При этом, в полиции исключили версию теракта.

"Точная причина произошедшего пока неизвестна. Возможный террористический мотив в любом случае исключен", - заявили в полиции.