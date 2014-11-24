​Нанесен удар с воздуха по единственному действующему аэропорту Ливии

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Как минимум, один неопознанный реактивный самолет нанес удар по аэропорту Митига, расположенному в столице Ливии Триполи.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник, 24 ноября, новостное агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал и свидетельства очевидцев.

Масштабы ущерба, нанесенного этой атакой единственному действующему международному аэропорту страны, неизвестны.

Напомним, что в настоящее время Ливия стала ареной борьбы между различными политическими фракциями и в стране воцарился хаос: действуют два правительства и два парламента.

Признанное мировым сообществом правительство Ливии было вынуждено покинуть Триполи и перебраться в Тобрук, после чего в столице исламисты сформировали "параллельный" кабинет министров и парламент.

В августе исламисты группировки "Рассвет Ливии" захватили аэропорт Триполи и посольство США, покинутое персоналом.

Три самых крупных города Ливии – столица Триполи, Бенгази и Мисрата – в основном остаются под контролем исламистских военизированных формирований.

Бенгази удерживает группировка "Ансар аш-Шариа", включенная в американский "черный список" террористических организаций.