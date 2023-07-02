О нас

Налоговое агентство Канады выявило случаи незаконного получения пособий сотрудниками

Налоговое агентство Канады выявило случаи незаконного получения пособий сотрудниками Канадское налоговое агентство (CRA) уволило двадцать сотрудников и проводит расследование в отношении сотен других после того, как в ходе внутреннего расследования выяснилось, что они во время пандемии коронавируса неправомерно получали пособия по програм
Другие страны
2 июля 2023 г. 05:36
Налоговое агентство Канады выявило случаи незаконного получения пособий сотрудниками

Канадское налоговое агентство (CRA) уволило двадцать сотрудников и проводит расследование в отношении сотен других после того, как в ходе внутреннего расследования выяснилось, что они во время пандемии коронавируса неправомерно получали пособия по программе Canada Emergency Response Benefit (CERB), продолжая при этом работать.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации, число уволенных может возрасти после завершения проверок.

"В настоящее время мы проводим расследование в отношении очень ограниченного числа наших сотрудников, около 600 человек, составляющих менее 1% от общего числа работников CRA", – говорится в заявлении главы отдела по связям со СМИ Сильви Бранч.

Агентство заявило, что некоторые сотрудники имели временные или студенческие контракты, и у них было право на получение пособия. Они не были бы наказаны.

Во время пандемии канадцы, потерявшие основную работу или источник дохода, могли претендовать на CERB – выплату в размере 2 000 канадских долларов в месяц. Даже если заявители всё ещё работали, их ежемесячный доход, чтобы иметь право на получение программы, должен был быть ниже 1 000 долларов на момент подачи заявления.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanadada əhalinin müavinətlərinin ödənişində qanun pozuntuları aşkarlanıb

Другие новости из категории

Пилот ВВС Колумбии погиб при столкновении двух военных самолетов
Пилот ВВС Колумбии погиб при столкновении двух военных самолетов
2 июля 2023 г. 05:22
В Париже задержали еще 80 человек на фоне продолжающихся беспорядков
В Париже задержали еще 80 человек на фоне продолжающихся беспорядков
2 июля 2023 г. 03:42
Австрия намерена присоединиться к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield
Австрия намерена присоединиться к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield
2 июля 2023 г. 03:07
Власти Франции на фоне погромов перебрасывают в Марсель бронетранспортеры
Власти Франции на фоне погромов перебрасывают в Марсель бронетранспортеры
2 июля 2023 г. 02:39
ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала для РФ из-за военных преступлений
ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала для РФ из-за военных преступлений
2 июля 2023 г. 02:21
В Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, есть погибший и раненые
В Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, есть погибший и раненые
2 июля 2023 г. 01:16
Канада предупредила своих граждан, путешествующих во Францию
Канада предупредила своих граждан, путешествующих во Францию
1 июля 2023 г. 23:19
Генштаб ВСУ: РФ обустроила в Бердянском порту крематорий для своих убитых военных
Генштаб ВСУ: РФ обустроила в Бердянском порту крематорий для своих убитых военных
1 июля 2023 г. 22:25
Премьер Польши связал погромы во Франции с миграционной политикой
Премьер Польши связал погромы во Франции с миграционной политикой
1 июля 2023 г. 22:04
Министр: около 30% задержанных в ходе погромов во Франции - несовершеннолетние
Министр: около 30% задержанных в ходе погромов во Франции - несовершеннолетние
1 июля 2023 г. 21:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi