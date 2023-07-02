Налоговое агентство Канады выявило случаи незаконного получения пособий сотрудниками

Канадское налоговое агентство (CRA) уволило двадцать сотрудников и проводит расследование в отношении сотен других после того, как в ходе внутреннего расследования выяснилось, что они во время пандемии коронавируса неправомерно получали пособия по программе Canada Emergency Response Benefit (CERB), продолжая при этом работать.
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Согласно информации, число уволенных может возрасти после завершения проверок.
"В настоящее время мы проводим расследование в отношении очень ограниченного числа наших сотрудников, около 600 человек, составляющих менее 1% от общего числа работников CRA", – говорится в заявлении главы отдела по связям со СМИ Сильви Бранч.
Агентство заявило, что некоторые сотрудники имели временные или студенческие контракты, и у них было право на получение пособия. Они не были бы наказаны.
Во время пандемии канадцы, потерявшие основную работу или источник дохода, могли претендовать на CERB – выплату в размере 2 000 канадских долларов в месяц. Даже если заявители всё ещё работали, их ежемесячный доход, чтобы иметь право на получение программы, должен был быть ниже 1 000 долларов на момент подачи заявления.