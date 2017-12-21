Налоговая реформа Трампа поможет вернуть в США около 4 трлн долларов

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Конгресс США одобрил налоговую реформу. Она позволит вернуть в страну около четырех триллионов долларов, которые американцы хранят в офшорах из-за высоких налоговых ставок у себя на родине, передает Report.

Как заявил американский лидер Дональд Трамп во время заседания, теперь эти деньги могут обратно влиться в страну.

По мнению президента США, они помогут создать рабочие места и поступят в компании, которые хотят их тратить. «Они хотят их тратить здесь, но им это не позволяли делать», — подчеркнул Трамп.

Во время прошлогодней избирательной кампании он пообещал значительно снизить налоги, если станет президентом.