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Накануне "Рамштайна" в Киев прибыла делегация США

Накануне "Рамштайна" в Киев прибыла делегация США Перед заседанием Контактной группы по вопросам помощи Украине, которая состоится в Германии, в Киев прибыла американская делегация.
Другие страны
8 января 2025 г. 15:39
Накануне Рамштайна в Киев прибыла делегация США

Перед заседанием Контактной группы по вопросам помощи Украине, которая состоится в Германии, в Киев прибыла американская делегация.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Отмечается, что делегацию возглавил директор по вопросам Украины Совета национальной безопасности США Уинфилд Свонтон.

Как отметили в Минобороны, одной из главных тем встречи стало обсуждение результатов помощи США Украине в течение 2024 года, а также планирование взаимодействия команд министерств обороны в 2025 году.

"Особое внимание уделили дальнейшей помощи США по конкретным видам вооружения и боеприпасов. Также синхронизировали позиции относительно украинских потребностей и американских возможностей", - говорится в сообщении Минобороны.

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