Найиб Букеле объявил себя победителем на выборах президента Сальвадора

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Бывший мэр столицы Сан-Сальвадора Найиб Букеле от консервативного Великого альянса за национальное единство (GANA) объявил себя победителем состоявшихся в воскресенье выборов в Сальвадоре.

"Да, уже можно говорить с уверенностью, что мы выиграли пост президента в первом туре. Спасибо всем, кто пришел голосовать", - приводит портал Prensa Grafica заявление Букеле, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кандидат призвал своих сторонников собраться в историческом центре столицы, чтобы праздновать победу.По последним данным высшего избирательного суда, после введения в систему подсчета данных о свыше чем 2,3 миллиона голосов (44,31% всех избирателей) Букеле набирает 53,79%. На втором месте идет Карлос Кальеха от ультраправой коалиции во главе с Националистическим республиканским альянсом (Arena) - 31,62%. Третье место – за Уго Эрнандесом от пока правящего левого "Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти" (13,77%). Хосуе Альварадо от центристской партии "Давайте" получает всего 0,81%.