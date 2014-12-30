Найдены тела шестерых человек с пропавшего авиалайнера AirAsia

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Индонезийские спасатели обнаружили тела шестерых человек, которые находились на борту пропавшего самолета компании AirAsia. Об этом сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Тела найдены в Яванском море (Тихий океан), в 10 км от того места, где экипаж лайнера последний раз выходил на связь.

Представитель группы, занимающейся поисково-спасательной операцией, заявил, что обнаруженные в воде обломки принадлежат самолету AirAsia.

На борту лайнера было 155 пассажиров и 7 членов экипажа.