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    Найдены тела шестерых человек с пропавшего авиалайнера AirAsia

    Тела найдены в Яванском море

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Индонезийские спасатели обнаружили тела шестерых человек, которые находились на борту пропавшего самолета компании AirAsia. Об этом сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ. 

    Тела найдены в Яванском море (Тихий океан), в 10 км от того места, где экипаж лайнера последний раз выходил на связь.

    Представитель группы, занимающейся поисково-спасательной операцией, заявил, что обнаруженные в воде обломки принадлежат самолету AirAsia.

    На борту лайнера было 155 пассажиров и 7 членов экипажа. 

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