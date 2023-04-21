На борту загоревшегося возле Южной Кореи судна обнаружили тела четырех российских моряков

Тела четырех российских погибших моряков обнаружены на борту судна, загоревшегося у берегов Республики Корея.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырех российских моряков - старшего помощника капитана, повара и двух матросов", - сказал собеседник агентства.
Тела двух российских моряков с судна, которое загорелось у берегов Республики Корея, обнаружены.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap.
Указывается, что тела были найдены на судне. Поиски еще двух человек продолжаются. Ранее сообщалось, что в результате пожара пропали четверо россиян. 21 человек был эвакуирован. Всего на борту находилось 25 членов экипажа.
В то же время генеральное консульство РФ в Пусане пока не смогло подтвердить корреспонденту ТАСС эту информацию.