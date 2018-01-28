Найдены семь пассажиров пропавшего в Тихом океане парома

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ ВВС Новой Зеландии обнаружили в море шлюпку с семью пассажирами парома, пропавшего в акватории Республики Кирибати в Тихом океане.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает Radio New Zealand.

Авиация обнаружили пятиметровую шлюпку в 300 км на юго-восток от Науру. Людям сбросили воду и припасы, после чего их подобрало рыболовецкое судно.

Ранее сообщалось, что паром с 50 людьми на борту вышел из порта острова Ноноути 18 декабря и через два дня должно было прибыть в столицу Кирибати Южную Тараву.

Спустя два дня стало ясно, что судно исчезло. Власти приступили к поискам.