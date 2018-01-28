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    Найдены семь пассажиров пропавшего в Тихом океане парома

    Авиация обнаружили пятиметровую шлюпку в 300 км на юго-восток от Науру

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ ВВС Новой Зеландии обнаружили в море шлюпку с семью пассажирами парома, пропавшего в акватории Республики Кирибати в Тихом океане.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает Radio New Zealand.

    Авиация обнаружили пятиметровую шлюпку в 300 км на юго-восток от Науру. Людям сбросили воду и припасы, после чего их подобрало рыболовецкое судно.

    Ранее сообщалось, что паром с 50 людьми на борту вышел из порта острова Ноноути 18 декабря и через два дня должно было прибыть в столицу Кирибати Южную Тараву.

    Спустя два дня стало ясно, что судно исчезло. Власти приступили к поискам.

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