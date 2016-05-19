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    Найдены обломки рухнувшего в Средиземном море египетского самолета

    Объекты находятся в 50 милях к юго-востоку от греческого острова Карпатос

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Власти Греции заявили, что во время поисков пропавшего самолета A320 авиакомпании EgyptAir были обнаружены два плавающих в море объекта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, объекты находятся в 50 милях к юго-востоку от места, где самолет пропал с радаров.

    При этом греческое телевидение утверждает, что к югу от греческого острова Карпатос были найдены именно обломки пропавшего самолета.

    Ранее сообщалось, что министерство гражданской авиации Египта рассматривает версию теракта в инциденте с пропавшим самолетом.

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