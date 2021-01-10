Найдены фрагменты тел пассажиров разбившегося в Индонезии Boeing

Спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров, находившихся на борту индонезийского Boeing 737-524, потерпевшего крушения в акватории Яванского моря.

Спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров, находившихся на борту индонезийского Boeing 737-524, потерпевшего крушения в акватории Яванского моря.

Как передает Report, об этом сообщил представитель столичного управления правоохранительных органов Умар Шахаб.

"Предположительно, останки тел были доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников", - цитирует полицейского портал Detik . Кроме того, по его словам, "были обнаружены некоторые обломки, которые могут принадлежать лайнеру".

В район крушения самолета ВМС республики направляет 10 кораблей, а также около 40 водолазов, которые должны в воскресенье приступить к обследованию предполагаемого места падения.

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял рейс в субботу рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 53 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море.