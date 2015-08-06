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    Найденный на острове Реюньон обломок самолетного крыла был частью “Боинга” Малайзийских авиалиний

    Эту информацию подтвердил премьер Малайзии

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Найденный на острове Реюньон обломок самолетного крыла был частью “Боинга” “Малайзийских авиалиний”, который исчез в марте 2014-ого. 

    Как сообшает Report со ссылкой на Euronews, о принадлежности находки пропавшему “Боингу” первым сообщил премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак.

    “С очень тяжелым сердцем должен сообщить вам: международная команда экспертов убедительно подтвердила, что найденный на острове Реюньон фрагмент самолета действительно принадлежит лайнеру, совершавшему рейс МН370”, - сообщил он.

    Напомним, что найденный обломок самолета был отправлен во французскую Тулузу на экспертизу, где его принадлежность исчезнувшему самолету также была доказана.

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