Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Найденный на острове Реюньон обломок самолетного крыла был частью “Боинга” “Малайзийских авиалиний”, который исчез в марте 2014-ого.

Как сообшает Report со ссылкой на Euronews, о принадлежности находки пропавшему “Боингу” первым сообщил премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак.

“С очень тяжелым сердцем должен сообщить вам: международная команда экспертов убедительно подтвердила, что найденный на острове Реюньон фрагмент самолета действительно принадлежит лайнеру, совершавшему рейс МН370”, - сообщил он.

Напомним, что найденный обломок самолета был отправлен во французскую Тулузу на экспертизу, где его принадлежность исчезнувшему самолету также была доказана.