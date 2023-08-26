Найденные в поезде в Швейцарии 120 слитков золота передадут МККК

120 слитков золота общим весом более 3,7 кг, обнаруженные в 2019 году в оставленной в поезде в Люцерне посылке, адресованной Международному комитету Красного Креста (МККК), будут переданы этой гуманитарной организации.

120 слитков золота общим весом более 3,7 кг, обнаруженные в 2019 году в оставленной в поезде в Люцерне посылке, адресованной Международному комитету Красного Креста (МККК), будут переданы этой гуманитарной организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила прокуратура Люцерна, пояснив, что в ходе расследования владельца слитков установить не удалось, и ничто не указывает на совершение уголовного преступления.

Как следует из сообщения, в октябре 2019 года проводник поезда, следовавшего из Санкт-Галлена в Люцерн, обнаружил в вагоне белый пакет. "На упаковке среди прочего был указан получатель ценностей - МККК. В упаковке было 120 золотых слитков (общий вес золота 3,732 кг), на которые был нанесен логотип и серийные номера", - пояснили в прокуратуре.

Несмотря на тщательное расследование, "владельца золотых слитков установить не удалось" и "даже объявление в кантональной газете не помогло найти собственника". Следователи не выявили также указаний на "связь с возможным преступлением против собственности". "Таким образом прокуратура Люцерна исходит из того, что никакого уголовного преступления совершено не было. Дело закрыто", - говорится в сообщении. Поскольку золото находилось в посылке, адресованной МККК, "можно предположить, что неизвестный владелец хотел передать золото этой организации, поэтому находка передается МККК как первоначальному получателю".

Как сообщила в субботу швейцарская вещательная компания RTS, в МККК, штаб-квартира которого находится в Женеве, выразили благодарность за "этот великодушный вклад" в деятельность организации, отметив вместе с тем, что предпочитают "более классические пути для получения пожертвований". Этот дар будет способствовать проведению в мире операций МККК по оказанию помощи людям, пострадавшим от войн и насилия, резюмировали в Красном Кресте.