Найден второй черный ящик разбившегося на Кубе Boeing 737

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Второй бортовой самописец был обнаружен на месте крушения на Кубе самолета Boeing 737.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг в эфире кубинского телевидения президент Института гражданской авиации Армандо Лопес.

"Нам удалось найти второй черный ящик самолета", - сказал Лопес, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. В каком состоянии находится самописец, он не уточнил.

Boeing 737 разбился 18 мая практически сразу после вылета из аэропорта кубинской столицы имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин. В авиакатастрофе погибли 111 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев.