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    Найден второй черный ящик разбившегося на Кубе Boeing 737

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Второй бортовой самописец был обнаружен на месте крушения на Кубе самолета Boeing 737. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг в эфире кубинского телевидения президент Института гражданской авиации Армандо Лопес.

    "Нам удалось найти второй черный ящик самолета", - сказал Лопес, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. В каком состоянии находится самописец, он не уточнил.

    Boeing 737 разбился 18 мая практически сразу после вылета из аэропорта кубинской столицы имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин. В авиакатастрофе погибли 111 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев.

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