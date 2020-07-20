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Найден быстрый и эффективный метод уничтожения коронавируса

Найден быстрый и эффективный метод уничтожения коронавируса Ультрафиолетовое излучение быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.
Другие страны
20 июля 2020 г. 08:07
Найден быстрый и эффективный метод уничтожения коронавируса

Ультрафиолетовое излучение быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи, который руководил исследованием итальянских ученых по данной проблеме.

Он рассказал, что в ходе исследования вирус помещали в капельки воды в низкой, высокой и очень высокой концентрациях, а затем подвергали различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне - ультрафиолету С (УФ-С).

"В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса", - рассказал Клеричи. Ученый напомнил, что УФ-С полностью поглощается при прохождении солнечных лучей через земную атмосферу. Поэтому свой следующий эксперимент миланские иммунологи поставили уже с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В), то есть с той частью солнечного излучения, которая достигает поверхности Земли.

"Результат был тот же самый: минимальная доза солнечного излучения в считаные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100 процентов", - сообщил ученый.

По его словам, это означает, что солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком.

Профессор добавил, что именно этим объясняется нынешнее снижение заболеваемости COVID-19 в Европе и большинстве стран, расположенных в Северном полушарии. Тогда как в Южном полушарии, где сейчас зима и менее активное солнечное излучение, имеет место самый настоящий пик инфицирования.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusu tezliklə və effektiv məhv edən üsul aşkarlandı

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