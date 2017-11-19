Находящийся под домашним арестом Мугабе объявил голодовку

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся под домашним арестом президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил голодовку.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, по словам одного из членов семьи президента, Мугабе отказывается от приёма пищи с субботы, 18 ноября, и выражает готовность «умереть за правду».

Ранее сообщалось, что правящий Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (ЗАНУ-ПФ) отстранил президента Роберта Мугабе от должности главы партии.