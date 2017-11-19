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    Находящийся под домашним арестом Мугабе объявил голодовку

    Мугабе отказывается от приёма пищи с субботы

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся под домашним арестом президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил голодовку.

    Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, по словам одного из членов семьи президента, Мугабе отказывается от приёма пищи с субботы, 18 ноября, и выражает готовность «умереть за правду».

    Ранее сообщалось, что правящий Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (ЗАНУ-ПФ) отстранил президента Роберта Мугабе от должности главы партии.

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