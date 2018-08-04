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    Находящегося в тюрьме Лулу да Силву выдвинули кандидатом в президенты Бразилии

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Бразильская левая Партия трудящихся (ПТ) выдвинула кандидатом на высший государственный пост экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, отбывающего тюремный срок по делу о коррупции.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение было принято в субботу на общенациональном съезде этой политической силы в Сан-Паулу.

    Теперь членам ПТ предстоит зарегистрировать кандидатуру экс-президента в Высшем избирательном суде (ВИС) южноамериканской республики. Это необходимо сделать не позднее 15 августа.

    Однако ВИС, скорее всего, откажет Луле да Силве в праве участвовать в избирательной гонке. В соответствии с национальным законодательством человек, осужденный судом второй инстанции по итогам уголовного процесса, не может претендовать на выборные должности.

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