Находящегося в тюрьме Лулу да Силву выдвинули кандидатом в президенты Бразилии

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Бразильская левая Партия трудящихся (ПТ) выдвинула кандидатом на высший государственный пост экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, отбывающего тюремный срок по делу о коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение было принято в субботу на общенациональном съезде этой политической силы в Сан-Паулу.

Теперь членам ПТ предстоит зарегистрировать кандидатуру экс-президента в Высшем избирательном суде (ВИС) южноамериканской республики. Это необходимо сделать не позднее 15 августа.

Однако ВИС, скорее всего, откажет Луле да Силве в праве участвовать в избирательной гонке. В соответствии с национальным законодательством человек, осужденный судом второй инстанции по итогам уголовного процесса, не может претендовать на выборные должности.