"Нафтогаз Украины": Суд в Вене разрешил взыскать расположенные в Австрии активы России

Суд в Вене удовлетворил иск о взыскании с России активов, расположенных на территории Австрии, на €120 млн в рамках компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

Суд в Вене удовлетворил иск о взыскании с России активов, расположенных на территории Австрии, на €120 млн в рамках компенсации за утраченные активы в Крыму.

Как передает Report , об этом сообщает компания "Нафтогаз Украины".

"Группа "Нафтогаз" получила разрешение районного суда Вены на принудительное исполнение арбитражного решения против России на сумму более $5 млрд. В частности, суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает €120 млн", - говорится в сообщении на сайте компании.