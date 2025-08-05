О нас

"Нафтогаз Украины": Суд в Вене разрешил взыскать расположенные в Австрии активы России

"Нафтогаз Украины": Суд в Вене разрешил взыскать расположенные в Австрии активы России Суд в Вене удовлетворил иск о взыскании с России активов, расположенных на территории Австрии, на €120 млн в рамках компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.
Другие страны
5 августа 2025 г. 00:00
Нафтогаз Украины: Суд в Вене разрешил взыскать расположенные в Австрии активы России

Суд в Вене удовлетворил иск о взыскании с России активов, расположенных на территории Австрии, на €120 млн в рамках компенсации за утраченные активы в Крыму.

Как передает Report, об этом сообщает компания "Нафтогаз Украины".

"Группа "Нафтогаз" получила разрешение районного суда Вены на принудительное исполнение арбитражного решения против России на сумму более $5 млрд. В частности, суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает €120 млн", - говорится в сообщении на сайте компании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vyana məhkəməsi “Naftogaz”ın Rusiyaya qarşı iddiasını təmin edib

Другие новости из категории

Иордания обвинила Израиль в нападении на грузовики, доставляющие гумпомощь в Газу
Иордания обвинила Израиль в нападении на грузовики, доставляющие гумпомощь в Газу
5 августа 2025 г. 00:23
Трамп и Стубб обсудили Украину и сотрудничество по ледоколам
Трамп и Стубб обсудили Украину и сотрудничество по ледоколам
4 августа 2025 г. 23:49
Пентагон планирует увеличить число батальонов с Patriot
Пентагон планирует увеличить число батальонов с Patriot
4 августа 2025 г. 23:39
В результате обстрела ВС РФ Харьковской области Украины погибли три человека
В результате обстрела ВС РФ Харьковской области Украины погибли три человека
4 августа 2025 г. 23:22
США запускают пилотную программу выдачи виз под залог в $15 тысяч
США запускают пилотную программу выдачи виз под залог в $15 тысяч
4 августа 2025 г. 22:56
В ЕС ожидают, что США на этой объявят исключения из новых пошлин
В ЕС ожидают, что США на этой объявят исключения из новых пошлин
4 августа 2025 г. 22:31
Число погибших из-за ударов ВС РФ по жилому дому в Краматорске возросло до семи
Число погибших из-за ударов ВС РФ по жилому дому в Краматорске возросло до семи
4 августа 2025 г. 22:26
СМИ: Лидер партии Макрона намерен переименовать ее и дистанцироваться от президента
СМИ: Лидер партии Макрона намерен переименовать ее и дистанцироваться от президента
4 августа 2025 г. 21:55
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
4 августа 2025 г. 21:40
Нидерланды предоставят Украине полмиллиарда евро на системы ПВО
Нидерланды предоставят Украине полмиллиарда евро на системы ПВО
4 августа 2025 г. 21:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi