​"Нафтогаз" готов к обсуждению продления контракта

"Нафтогаз Украины" готов обсуждать с "Газпромом" продление контракта на транзит газа.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава компании Андрей Коболев.

"Мы готовы обсуждать продление контракта. Мы, как альтернатива, готовы также, что этот контракт будет обсуждать новый независимый отделенный оператор", - сказал Коболев.

Он отметил, что "Украине нужно завершить внедрение европейского законодательства, которое регулирует рынок газа".

"И тогда условия по этому продолжению могут быть лучше чем те, которые действуют сейчас", - отметил глава компании.

Россия и Украина 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.