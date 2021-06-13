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Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля

Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в воскресенье принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля в ходе церемонии в Кнессете (парламенте страны).
Другие страны
13 июня 2021 г. 22:28
Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля
Нафтали Беннет

Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в воскресенье принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля в ходе церемонии в Кнессете (парламенте страны).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,трансляцию церемонии присяги осуществляет парламентская пресс-служба.

"Я, Нафтали Беннет, обязуюсь в качестве премьер-министра хранить верность Израилю и его законам, преданно исполнять обязанности премьера и решения Кнессета", - сказал глава кабмина с трибуны парламента.

"60 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался", - заявил спикер парламента Мики Леви после завершения поименного голосования депутатов.

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