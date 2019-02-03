Наезд на пешеходов в Китае: один человек погиб, девять пострадали

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В китайском городе Шанхай мужчина совершил наезд на пешеходов, в результате чего один человек погиб и ещё девять получили травмы.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Shine.

Отмечается, что инцидент произошёл в 09:28 (05:28 GMT +5) в районе Хуанпу.

По данным издания, 31-летний водитель потерял управление и совершил наезд на толпу пешеходов.

Полиция задержала мужчину, причины инцидента выясняются.

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