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Надзорный орган Австралии обвинил Starlink в нарушении правил работы в стране

Надзорный орган Австралии обвинил Starlink в нарушении правил работы в стране Австралийское управление по коммуникациям и СМИ (Australian Communications and Media Authority, ACMA) обвинило принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску компанию Starlink в нарушении национального законодательства.
Другие страны
23 мая 2025 г. 09:17
Надзорный орган Австралии обвинил Starlink в нарушении правил работы в стране

Австралийское управление по коммуникациям и СМИ (Australian Communications and Media Authority, ACMA) обвинило принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску компанию Starlink в нарушении национального законодательства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было распространено регулятором в пятницу.

"Компания Starlink получила официальное предупреждение о нарушении национальных правил для телекоммуникационной отрасли, касающихся учета жалоб. Расследование, проведенное регулятором, показало, что Starlink в период с октября 2023 по июль 2024 года, четыре раза не предоставляла ACMA отчет о жалобах в установленный законом срок", - указано в заявлении.

"Отказ Starlink от своевременной подачи отчетов о жалобах помешал ACMA выполнять свою работу в области мониторинга исполнения компаниями своих обязательств перед австралийскими потребителями", - уточнила сотрудник управления Саманта Йорк.

Телекоммуникационные компании, работающие на территории Австралии и предоставляющие услуги более чем 30 тыс. пользователей, обязаны уведомлять ACMA о подаваемых клиентами жалобах и сообщать о своих действиях для их разрешения. На континенте терминалы Starlink используются в отдаленных и труднодоступных регионах, на которые не распространяется зона покрытия местных провайдеров и нет проводной сети.

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