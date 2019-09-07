​Над женой Макрона снова зло подшутили

Жена французского лидера Эмманюэля Макрона Брижит Макрон вновь стала объектом для шуток.

Как передаёт Report, на этот раз министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая на форуме, сказал, что Жаир Болсонару был прав, "она действительно некрасива". А затем добавил, что вообще некрасивых женщин не бывает, "есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса".

Позже он принес извинения за свои высказывания. Якобы он просто хотел показать публике, что скандал был слишком раздут в ущерб "важным и срочным для страны вопросам", - сказал он.