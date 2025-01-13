Над югом Израиля сбит запущенный из Йемена беспилотник

Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее данным, цель была перехвачена в небе над югом Израиля, воздушная тревога не объявлялась "в соответствии с протоколом".
Как сообщили изданию The Times of Israel военные источники, перехват осуществил вертолет ВВС Израиля, беспилотник был сбит над пустыней Негев, в районе поселка Гвулот, расположенного примерно в 10 км от границы с сектором Газа.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.