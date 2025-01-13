Над югом Израиля сбит запущенный из Йемена беспилотник

Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена.

Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, цель была перехвачена в небе над югом Израиля, воздушная тревога не объявлялась "в соответствии с протоколом".

Как сообщили изданию The Times of Israel военные источники, перехват осуществил вертолет ВВС Израиля, беспилотник был сбит над пустыней Негев, в районе поселка Гвулот, расположенного примерно в 10 км от границы с сектором Газа.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.