О нас

Над югом Израиля сбит запущенный из Йемена беспилотник

Над югом Израиля сбит запущенный из Йемена беспилотник Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена.
Другие страны
13 января 2025 г. 10:47
Над югом Израиля сбит запущенный из Йемена беспилотник

Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, цель была перехвачена в небе над югом Израиля, воздушная тревога не объявлялась "в соответствии с протоколом".

Как сообщили изданию The Times of Israel военные источники, перехват осуществил вертолет ВВС Израиля, беспилотник был сбит над пустыней Негев, в районе поселка Гвулот, расположенного примерно в 10 км от границы с сектором Газа.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail Yəməndən buraxılan PUA-nı vurub
Версия на английском языке IDF downs drone over southern Israel that was launched from Yemen

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi