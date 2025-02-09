Над военной базой ФРГ зафиксировали неизвестные беспилотники

Неопознанные беспилотники были замечены над авиабазой ФРГ недалеко от города Хузум (федеральная земля Шлезвиг - Гольштейн) на севере Германии.

Неопознанные беспилотники были замечены над авиабазой ФРГ недалеко от города Хузум (федеральная земля Шлезвиг - Гольштейн) на севере Германии.

Как передает Report , об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретный доклад Минобороны ФРГ.

По информации издания, в период с 9 по 29 января над авиабазой в Швезинге (федеральная земля Шлезвиг - Гольштейн) произошло в общей сложности "6 инцидентов безопасности" с участием профессиональных беспилотников неизвестного происхождения. Газета отмечает, что на базе ВВС ФРГ в Швезинге находится учебный центр по подготовке частей ПВО. В частности, военных обучают навыкам обращения с системой противоракетной обороны (ПРО) Patriot. В центре, как утверждает издание, также проходят подготовку украинские военные.

В Оперативном командовании Бундесвера (ВС ФРГ), как подчеркивает Süddeutsche Zeitung, подтвердили факт обнаружения нескольких пролетов беспилотников, однако указали, что "в целях обеспечения военной безопасности и по оперативным соображениям не могут предоставить никаких дополнительных подробностей".

По данным газеты, вероятно, речь идет о "малых беспилотных летательных аппаратах (МБЛА)", против которых меры защиты ВС ФРГ "оказались бессильны". Операторов дронов также не удалось обнаружить ни в одном из случаев, констатирует газета.