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Над Вашингтоном подняли истребители из-за пролетевшего бизнесджета

Над Вашингтоном подняли истребители из-за пролетевшего бизнесджета Американские власти подняли в воздух истребители из-за бизнесджета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство американской столицы и разбился в соседнем штате Вирджиния.
Другие страны
5 июня 2023 г. 03:14
Над Вашингтоном подняли истребители из-за пролетевшего бизнесджета

Американские власти подняли в воздух истребители из-за бизнесджета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство американской столицы и разбился в соседнем штате Вирджиния.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, самолет был на автопилоте и не реагировал на предупреждения властей, попытки установить контакт с пилотом. При этом, отмечают собеседники агентства, действия истребителей не были причиной крушения бизнесджета. Примерно в это же время некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали громкий хлопок. Reuters подчеркивает, что он был связан с инцидентом.

В момент происшествия президента США Джо Байдена не было в Белом доме, он играл в гольф рядом с военной базой Эндрюс (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Глава государства был проинформирован о случившемся, сообщили в Белом доме. Телеканал ABC отмечает, что истребители F-16 Национальной гвардии столичного округа Колумбия были подняты в воздух именно с этой базы. Всего на борту Cessna находилось четыре человека.

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqtonun hava məkanını pozan təyyarəyə görə qırıcılar səmaya qaldırılıb

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