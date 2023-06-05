Над Вашингтоном подняли истребители из-за пролетевшего бизнесджета

Американские власти подняли в воздух истребители из-за бизнесджета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство американской столицы и разбился в соседнем штате Вирджиния.

Американские власти подняли в воздух истребители из-за бизнесджета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство американской столицы и разбился в соседнем штате Вирджиния.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, самолет был на автопилоте и не реагировал на предупреждения властей, попытки установить контакт с пилотом. При этом, отмечают собеседники агентства, действия истребителей не были причиной крушения бизнесджета. Примерно в это же время некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали громкий хлопок. Reuters подчеркивает, что он был связан с инцидентом.

В момент происшествия президента США Джо Байдена не было в Белом доме, он играл в гольф рядом с военной базой Эндрюс (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Глава государства был проинформирован о случившемся, сообщили в Белом доме. Телеканал ABC отмечает, что истребители F-16 Национальной гвардии столичного округа Колумбия были подняты в воздух именно с этой базы. Всего на борту Cessna находилось четыре человека.