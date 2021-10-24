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Над резиденцией Макрона заметили два неопознанных беспилотника

Над резиденцией Макрона заметили два неопознанных беспилотника Два беспилотника были замечены в небе над особняком Лантерн - загородной резиденцией президента Франции Эмманюэля Макрона в Версале.
Другие страны
24 октября 2021 г. 21:06
Над резиденцией Макрона заметили два неопознанных беспилотника

Два беспилотника были замечены в небе над особняком Лантерн - загородной резиденцией президента Франции Эмманюэля Макрона в Версале.

Как передает Report со ссылкой на газету Le Parisien, сам Макрон находился в это время в резиденции.

По данным издания, инцидент произошел после 22:00 по местному времени (00:00 - бакинское время, воскресенье). Беспилотники скрылись в направлении соседнего города Шене. Жандармерия не смогла установить, кто является владельцем летательных аппаратов.

Это не первый случай пролета беспилотников над строго охраняемой резиденцией президента Франции. В 2020 году 22-летний студент был задержан полицией за запуск дрона около особняка. Выяснилось, что молодой человек действовал без злого умысла и хотел снять с воздуха расположенный поблизости канал Версальского дворца.

Все полеты в этой зоне строго запрещены. Исключение сделано только для легких самолетов местного авиаклуба, на которых, чтобы не беспокоить президента, моторы были оснащены глушителями. За нарушение французских правил эксплуатации беспилотников грозит тюремное заключение на срок один год и штраф до 75 тыс. евро.

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Версия на азербайджанском языке Emmanuel Makronun malikanəsi üzərində pilotsuz təyyarələr peyda olub

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