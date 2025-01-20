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Над регионами РФ за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Над регионами РФ за ночь сбили 31 украинский беспилотник Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, из них один - над Татарстаном.
Другие страны
20 января 2025 г. 08:28
Над регионами РФ за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, из них один - над Татарстаном.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 14 БПЛА - над территорией Брянской области, 6 - над территорией Калужской области, 3 - над территорией Белгородской области, 3 - над территорией Курской области, 2 - над территорией Рязанской области, 2 - над территорией Орловской области и 1 - над территорией Республики Татарстан", - сообщили в российском военном ведомстве.

Отметим, что в последнее время объекты энергетической инфраструктуры РФ все чаще становятся целями для беспилотников. В начале декабря атаке дронов подверглась нефтебаза в Брянске, после чего на объекте возник крупный пожар.

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