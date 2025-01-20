Над регионами РФ за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, из них один - над Татарстаном.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, из них один - над Татарстаном.

Как передает Report , об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 14 БПЛА - над территорией Брянской области, 6 - над территорией Калужской области, 3 - над территорией Белгородской области, 3 - над территорией Курской области, 2 - над территорией Рязанской области, 2 - над территорией Орловской области и 1 - над территорией Республики Татарстан", - сообщили в российском военном ведомстве.

Отметим, что в последнее время объекты энергетической инфраструктуры РФ все чаще становятся целями для беспилотников. В начале декабря атаке дронов подверглась нефтебаза в Брянске, после чего на объекте возник крупный пожар.