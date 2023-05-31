Над Молдовой закрыли небо в связи с саммитом Европейского политического сообщества

Правительство Молдовы объявило о закрытии воздушного пространства страны в связи с предстоящей в четверг встречей Европейского политического сообщества на высшем уровне.

Правительство Молдовы объявило о закрытии воздушного пространства страны в связи с предстоящей в четверг встречей Европейского политического сообщества на высшем уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Telegram-канале кабинета министров.

"Запрещены все полеты, включая запуск беспилотников, в период с 00:00 31 мая до 07:00 2 июня. Заявки на полеты принимать не будут", - говорится в сообщении, размещенном в среду в Telegram-канале кабинета министров. В связи с принятыми властями мерами безопасности уже в среду утром на входе в международный аэропорт Кишинева образовались большие очереди из пассажиров, которым пришлось столкнуться с дополнительными проверками. Многие из них написали об этом в социальных сетях.

Со своей стороны сотрудники аэропорта напомнили, что людей заблаговременно попросили прибывать не как обычно, за 2 часа до вылета, а за 3-4 часа в связи с усиленными проверками. "Эти меры не применяются в повседневной деятельности аэропорта, поэтому пассажирам, приехавшим в эти дни, пришлось немного дольше оставаться на улице", - пояснил заместитель главы администрации воздушной гавани Константин Возян. По его словам, закрыта с 25 мая по 2 июня и автомобильная парковка возле аэропорта. Железная дорога Молдовы объявила, что поезд Кишинев - Яссы отменят на период с 30 мая по 1 июня, однако состав Кишинев - Бухарест будет отправляться по расписанию. В обычном режиме работают медицинские учреждения, а также школы, в которых в день саммита, 2 июня, пройдут выпускные экзамены.

Мэрия Кишинева из-за мер безопасности изменила несколько маршрутов общественного транспорта в центре города и на пути в аэропорт. Кроме того, по распоряжению правоохранителей запрещены любые общественные мероприятия и ремонт дорог в этих районах, а на центральной площади столицы, где обычно проводят митинги и демонстрации, оборудована автостоянка для официальных делегаций. Полиция увеличила число патрулей в Кишиневе, усилила проверки на дорогах в столице и пригородах, а гражданам предписала носить с собой паспорта.