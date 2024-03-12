Над Каспийским морем совершили плановый полет Ту-22М3 и МиГ-31 с "Кинжалом"

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребитель-перехватчик МиГ-31 с комплексом "Кинжал" выполнили плановые полеты над Балтийским и Каспийским морями.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребитель-перехватчик МиГ-31 с комплексом "Кинжал" выполнили плановые полеты над Балтийским и Каспийским морями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей. В мероприятии были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом "Кинжал". В ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе", - сообщили там.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, полеты" над Балтийским и Каспийским морями были выполнены в соответствии с международными правилами.

"Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - сказал он.

В Минобороны РФ уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС). На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали истребители иностранных государств.