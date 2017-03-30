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    Над Ирландским морем исчез вертолет

    Частный вертолет направлялся в Дублин

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Вертолет, на борту которого находились пять человек, исчез с радаров над Ирландским морем, в настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

    Как передает Report, об этом пишет газета Irish Times.

    По данным службы береговой охраны Великобритании, частный вертолет Twin Squirrel вылетел из британского Милтон-Кинс в среду вечером и направлялся в Дублин. Он исчез в районе залива близ города Каэрнафон в Уэльсе.

    Сообщается, что поиски осложняются плохими погодными условиями.

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