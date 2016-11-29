Над Чернобыльской АЭС установлена новая защитная арка

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции установлена новая арка.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, арка установлена в проектное положение над объектом "Укрытие", накрывшего разрушенный в 1986 году четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС.

Торжественная церемония по этому случаю прошла на промышленной площадке станции. В ней принимают участие руководство государства, в том числе президент страны Петр Порошенко, представители компаний-подрядчиков, а также стран-доноров.

Процесс установки арки на объект "Укрытие", который был сооружен в 1986 году, начался 14 ноября текущего года, для этого было задействовано 224 гидравлических домкрата. Арка является самой большой конструкцией в мире, которая когда-либо перемещалась таким способом. Длина арки в сборе составляет 165 м, высота - 110 м, ширина - 257 м, вес объекта более 36 тыс. тонн. Ее эксплуатация рассчитана минимум на 100 лет.

Новое укрытие планируется ввести в эксплуатацию через год - в ноябре 2017 года. После этого начнутся работы по демонтажу радиоактивных конструкций, которые находятся внутри.