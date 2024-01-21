О нас

Над Берлином взорвался небольшой астероид

Над Берлином взорвался небольшой астероид Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином в ночь на воскресенье.
Другие страны
21 января 2024 г. 15:10
Над Берлином взорвался небольшой астероид

Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином в ночь на воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

Огненный шар оставил в небе длинный световой след. Небесное тело также можно было наблюдать в Лейпциге и в Праге. По расчетам NASA, оно должно было упасть в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург. О возможном ущербе пока ничего не известно. Астероид, как отмечает издание, имел диаметр всего около 1 м. Большая часть породы, вероятно, сгорела.

Ожидается, что в воскресенье поисковые группы отправятся на местность, чтобы найти обломки небесного тела, так как они могут стоить несколько сотен тысяч евро.

О приближении астероида было известно заранее. Его появление было точно рассчитано специалистами. Это был лишь восьмой раз, когда подобное можно было предсказать, резюмирует газета.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Small asteroid hits atmosphere over Berlin

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
14 января 2024 г. 17:42
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Названо время зимних каникул в школах Азербайджана
Названо время зимних каникул в школах Азербайджана
15 января 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi