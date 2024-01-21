Над Берлином взорвался небольшой астероид

Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином в ночь на воскресенье.

Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином в ночь на воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

Огненный шар оставил в небе длинный световой след. Небесное тело также можно было наблюдать в Лейпциге и в Праге. По расчетам NASA, оно должно было упасть в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург. О возможном ущербе пока ничего не известно. Астероид, как отмечает издание, имел диаметр всего около 1 м. Большая часть породы, вероятно, сгорела.

Ожидается, что в воскресенье поисковые группы отправятся на местность, чтобы найти обломки небесного тела, так как они могут стоить несколько сотен тысяч евро.

О приближении астероида было известно заранее. Его появление было точно рассчитано специалистами. Это был лишь восьмой раз, когда подобное можно было предсказать, резюмирует газета.