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    Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству страны

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило вотум недоверия правительству, внесенный представителями левых партий на фоне кризиса в стране и массовых протестов движения "желтых жилетов".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам председателя Нацсобрания Ришара Феррана, против вотума недоверия проголосовали 289 депутатов, за - 70.

    Документ на рассмотрение парламента внесли, в частности, руководитель парламентской группы Левых демократов и республиканцев Андрэ Шасэнь, глава группы социалистов Оливье Фор и лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Мелешон. Всего под проектом документом поставили свои подписи 62 депутата.

    "Узы доверия между нашим народом и правительством разрушены, разорваны, и мы не видим возможности для правительства возобновить эти отношения. Развод официально зарегистрирован, необходима кардинальная смена курса. На карту поставлена не только судьба правительства, но и гражданский и социальный мир нашей страны", - говорится в документе.

    "Мы призываем к осуждению правительственной политики, продиктованной президентом республики. Наш долг - найти выход из нынешнего политического кризиса и показать, что другой путь существует. Поэтому мы вносим на рассмотрение вотум недоверия в соответствии с пунктом 2 статьи 49 конституции", - говорится в документе, который был отклонен на заседании нижней палаты парламента в четверг. 

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