​Нацразведка США: Иран соблюдает договоренности по ядерной программе

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Иран соблюдает договоренности с международным сообществом по ядерной программе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в тексте показаний в конгрессе директора национальной разведки Джеймса Клэппера.

Вместе с тем, по его словам, перед Ираном нет "непреодолимых препятствий", которые помешали бы ему разработать ядерное оружие.

По оценке США, после имплементации соглашения о замораживании иранской ядерной программы Ирану потребуется не менее года, чтобы возобновить эту программу, и это не получится сделать скрытно. Это главный аргумент, который использует Белый дом в споре с противниками ядерной сделки в конгрессе.