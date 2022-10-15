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Национальный музей авиации и космонавтики США открылся после реконструкции

Национальный музей авиации и космонавтики США открылся после реконструкции Музей авиации и космонавтики в Вашингтоне в пятницу возобновил свою работу после реконструкции, длившейся несколько лет.
Другие страны
15 октября 2022 г. 09:24
Национальный музей авиации и космонавтики США открылся после реконструкции

Музей авиации и космонавтики в Вашингтоне в пятницу возобновил свою работу после реконструкции, длившейся несколько лет.

Как передает Report, об этом ТАСС рассказала заместитель руководителя пресс-службы музея Алисон Митчелл

Реновация в музее проходит в два этапа. Первый начался в конце 2018 года, тогда постепенно закрыли почти половину экспозиций, остальная часть выставок по-прежнему была доступна для гостей. В марте этого года музей полностью прекратил принимать посетителей. А 14 октября возобновила работу та часть музея, которая все эти годы находилась на реконструкции. Теперь реновация начнется в тех залах, которые оставались открытыми после 2018 года. "Весь проект целиком, как планируется, будет завершен в 2025 году. Примерные расходы на него - $1 млрд", - рассказали в музее.

После первого этапа реконструкции для посетителей открылись восемь залов. На выставках собраны как классические экспонаты, так и артефакты, только пополнившие коллекцию. "Вернулись многие из наиболее любимых посетителями экспонатов: самолет братьев Райт, командный модуль корабля "Аполлон-11" и скафандр Нила Армстронга, который он использовал во время полета "Аполлона-11", а также самолет Douglas DC-3 и марсоходы", - рассказала Митчелл.

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