Национальные выборы в Ливии намечены на 2021 год

Участники форума ливийского политического диалога в Тунисе решили, что национальные выборы в Ливии пройдут 24 декабря будущего года.

Участники форума ливийского политического диалога в Тунисе решили, что национальные выборы в Ливии пройдут 24 декабря будущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на видеобрифинге исполняющая обязанности спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс по итогам первой недели работы форума.

"Я рада сообщить вам о достигнутом здесь прогрессе. Сегодня 75 участников форума решили, что национальные выборы в стране должны пройти 24 декабря 2021 года, - сказала она. - Это символическая дата - 70-летие с момента принятия страной декларации о независимости".