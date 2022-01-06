О нас
Report Georgia
Аудио новости

Национальное собрание Франции утвердило введение вакцинных паспортов

Национальное собрание Франции утвердило введение вакцинных паспортов Нижняя палата французского парламента - Национальное собрание - утвердила в первом чтении проект закона, учреждающего вакцинный пропуск.
Другие страны
6 января 2022 г. 09:57
Национальное собрание Франции утвердило введение вакцинных паспортов

Нижняя палата французского парламента - Национальное собрание - утвердила в первом чтении проект закона, учреждающего вакцинный пропуск.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс", за проект после трехдневных дебатов проголосовали 214 депутатов, против него - 93, 27 воздержались.

Теперь проект закона, преобразующего санитарный пропуск в вакцинный, должен быть рассмотрен сенатом в начале следующей недели. Правительство рассчитывало ввести закон в действие 15 января, но затянувшееся обсуждение в Национальном собрании, видимо, передвинет этот срок, сообщила газета Le Figaro.

Дискуссия в нижней палате прерывалась, в том числе из-за высказывания президента Эмманюэля Макрона, заявившего о желании "испортить жизнь" невакцинированным гражданам, что оппозиционными депутатами было воспринято как оскорбление французов.

Выступивший в среду в палате по требованию депутатов премьер-министр Жан Кастекс призвал законодателей проявить ответственность ввиду сложной эпидемиологической обстановки в стране, Европе и мире.

Правительство Франции 27 декабря на заседании Совета министров под председательством президента Макрона определило новые меры противодействия коронавирусной инфекции, включая введение с 15 января вакцинного пропуска.

Проект закона, за который проголосовало Национальное собрание, предусматривает обязанность предъявлять вакцинный пропуск в ресторанах, барах, на коллективных мероприятиях - семинарах или конференциях, в местах досуга и на межрегиональном транспорте.

Для получения вакцинного пропуска требуется вакцинация от COVID-19. Отрицательного теста, как для действующего санитарного пропуска, уже недостаточно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi