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Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия новому правительству

Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия новому правительству Национальное собрание (нижняя палата парламента) отклонило вотум недоверия новому кабмину Франции.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 16:02
Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия новому правительству

Национальное собрание (нижняя палата парламента) отклонило вотум недоверия новому кабмину Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте парламента.

Оппозиции удалось собрать лишь 124 голоса за отставку правительства при необходимых 289.

Кабмин во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем был сформирован 11 января. 34-летний Атталь, являющийся самым молодым премьером в истории Франции, сменил на посту главы правительства Элизабет Борн, отправленную в отставку президентом страны Эмманюэлем Макроном.

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Версия на английском языке French National Assembly rejects vote of no confidence in new government

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