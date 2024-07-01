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"Национальное объединение" набрало 33,4% голосов в первом туре выборов во Франции

"Национальное объединение" набрало 33,4% голосов в первом туре выборов во Франции Правая партия "Национальное объединение" и союзные силы заняли первое место в первом туре парламентских выборов во Франции, президентская коалиция "Вместе за республику" лишь на третьем месте.
Другие страны
1 июля 2024 г. 09:52
Национальное объединение набрало 33,4% голосов в первом туре выборов во Франции

Правая партия "Национальное объединение" и союзные силы заняли первое место в первом туре парламентских выборов во Франции, президентская коалиция "Вместе за республику" лишь на третьем месте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила французская газета Le Parisien.

По данным МВД, "Национальное объединение" получило 33,4% голосов, на втором месте находится левый "Новый народный фронт", за который проголосовали 27,98% избирателей. Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона набрала 20,76%.

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