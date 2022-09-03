Национальная железнодорожная компания Эстонии потеряет €20 млн

Национальная железнодорожная компания Эстонии Eesti Raudtee недополучит в этом году порядка 20 млн евро в связи с введенными против России санкциями.

Национальная железнодорожная компания Эстонии Eesti Raudtee недополучит в этом году порядка 20 млн евро в связи с введенными против России санкциями.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции Vikerraadio сообщил председатель правления компании Кайдо Циммерманн.

"В этом году мы не получим около 20 млн евро, на покрытие которых государство уже выделило нам 12 млн евро, поэтому на сегодняшний день не хватает восьми", - отметил он. Председатель правления компании также подчеркнул, что в следующем году планируемый дефицит у Eesti Raudtee составит около 25 млн евро.

Циммерманн пояснил, что в августе 2021 года через три пограничных пункта в Эстонию проходило в среднем 7,5 поезда в день, а сейчас этот показатель не превышает трех.