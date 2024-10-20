Национальная разведка Турции нейтрализовала двух лидеров группировки PKK/KCK

Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала двух лидеров террористической группировки PKK/KCK в Ираке - Джаизу Сельбер и Амине Улаш.

Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала двух лидеров террористической группировки PKK/KCK в Ираке - Джаизу Сельбер и Амине Улаш.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

В ходе расследования выяснилось, что они поддерживали тесные связи с высокопоставленными руководителями группировки. В то же время, по данным ведомства, террористы в соответствии с полученными инструкциями собирали дань с местных жителей под видом налогов. Собранные средства были потрачены в июле на материально-техническую поддержку для нападения на силы безопасности Турции, говорится в сообщении.

Отмечается, что члены группировки также поощряли молодежь к вступлению в террористическую организацию.