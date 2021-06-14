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Национальная коалиционная партия победила на муниципальных выборах в Финляндии

Национальная коалиционная партия победила на муниципальных выборах в Финляндии Оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП) победила на прошедших в воскресенье выборах в органы местного самоуправления - городские советы - в Финляндии после подсчета 100% голосов.
Другие страны
14 июня 2021 г. 03:03
Национальная коалиционная партия победила на муниципальных выборах в Финляндии

Оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП) победила на прошедших в воскресенье выборах в органы местного самоуправления - городские советы - в Финляндии после подсчета 100% голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник министерство юстиции страны.

Партия набрала 21,4% голосов. На предыдущих выборах в 2017 году НКП тоже одержала победу, однако в то время она входила в состав правительства.

Второе и третье места заняли партии нынешней правительственной коалиции: Социал-демократическая партия (СДП) во главе с премьер-министром Санной Марин (17,7%) и "Финляндский центр" (14,9%). На четвертой строчке расположились оппозиционные "Истинные финны" (14,5%). Почти все партии нынешнего финского правительства - четыре из пяти (за исключением Шведской народной партии) - на этих выборах потеряли голоса по сравнению с выборами 2017 года. При этом наибольший прирост голосов оказался у "Истинных финнов": 5,7% по сравнению с 2017 годом.

Для еще четырех партий действующего кабмина голоса распределились следующим образом: у "Союза "зеленых" - 10,6%, у "Левого союза" - 7,9%, у Шведской народной партии - 5%. Оппозиционная Христианская демократическая партия набрала 3,6%, оппозиционное "Движение сейчас" - 1,6%. Окончательно подтвержденные итоги обнародуют 16 июня.

Явка на выборах составила 55,1%. Места в горсоветах на следующие четыре года получили около 9 тыс человек.

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