Национальная ассамблея Венесуэлы решительно осудила решение Европарламента

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы решительно осудила резолюцию Европарламента о непризнании результатов предстоящих президентских выборов в Венесуэле и объявила персонами нон грата депутатов, проголосовавших за эту резолюцию.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы решительно осудила резолюцию Европарламента о непризнании результатов предстоящих президентских выборов в Венесуэле и объявила персонами нон грата депутатов, проголосовавших за эту резолюцию.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике Национальной ассамблеи, опубликованном на странице ее председателя Хорхе Родригеса в X.

"Национальная ассамблея Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает позорную и наглую резолюцию Европейского парламента от 8 февраля этого года", - отмечается в документе в связи с резолюцией о непризнании результатов предстоящих президентских выборов 2024 года без участия победительницы праймериз первой оппозиции Марии Корины Мачадо, которая решением Верховного суда лишена этого права.

"Для венесуэльского парламента этот акт является грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны, неуважением к Конституции Боливарианской Республики Венесуэла, представляет собой новую эскалацию агрессии против мира и политической стабильности в стране и попытку возродить колониальный характер пришедшей в упадок и ослабленной Европы", - подчеркивается в коммюнике.

"Национальная ассамблея Боливарианской Республики Венесуэла объявляет персонами нон грата членов Европейского парламента, которые в грубой форме поддержали и проголосовали за резолюцию против Венесуэлы, и указывает, что эти действия, противоречат принципам международного права, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций", - говорится в документе венесуэльского парламента.