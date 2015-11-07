Эстонская компания Estonian Air прекратила деятельность

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Национальная авиакомпания Эстонии Estonian Air прекратила полеты в субботу 7 ноября.

Как передает Report, дело в том, что несколько последних лет правительство страны пыталось спасти титульного авиаперевозчика, предоставляя субсидии из казны и другие преференции.

Всего в 2008-2014 годах на спасение Estonian Air было выделено около 130 млн евро.

Европейская комиссия посчитала, что авиакомпания должна вернуть незаконно полученные средства - 85 млн евро плюс проценты. Таких денег у Estonian Air нет, что означает банкротство авиаперевозчика.

Как передает Интерфакс, для правительства Эстонии происходящее не стало новостью, уже определены перевозчики, которые, начиная с воскресенья, начнут доставлять клиентов Estonian Air, оказавшихся за пределами государства. Туристические компании предупреждают об этом своих клиентов.