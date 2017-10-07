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    Начинаются заседания комитетов 63-й ежегодной сессии ПА НАТО

    В заседании примет участие и азербайджанская делегация

    Бухарест. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Румынии Бухаресте пройдет заседание комитетов 63-й очередной ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на двухдневных заседаниях в комитетах Парламентской Ассамблеи будут обсуждены следующие вопросы: безопасность в Черноморском регионе, конфликты в Сирии и Ираке и гуманитарные аспекты, защита от баллистических ракет, сотрудничество НАТО-ЕС, состояние базы оборонной промышленности Европы, продовольственная и водная безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке и другие вопросы.

    9 октября состоится пленарное заседание сессии. В заседании также примут участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Румынии Йоханис Клаус. В заключение пленарного заседания будет принята итоговая резолюция.

    Отметим, что Азербайджан на 63-м ежегодном заседании ПА НАТО будут представлять председатель Комитета общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, депутаты Малахат Ибрагимгызы, Гудрат Гасангулиев, Камран Байрамов.

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