​Начинается неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке откроется во вторник и продлится до 30 сентября.

Как сообщает Report, по данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в неделе высокого уровня ожидается участие 196 делегаций - в их числе 91 глава государства, шесть вице-президентов, 45 глав правительств, пять вице-премьеров, 44 министра.

На полях сессии запланированы около 630 различных встреч. Как отмечают эксперты, помимо этого, намечены порядка 360 параллельных мероприятий: около 50 из них - по вопросам климата, менее 30 - по различным конфликтам.